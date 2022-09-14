Казань, 14 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Туристическая отрасль Татарии испытывает острый дефицит экскурсоводов. Только в Казани не хватает 200 гидов, сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Kazan-kremlin.ru Мавзолей на территории Казанского кремля

Республику за семь месяцев 2022 года посетили на 30% больше туристов, чем за этот же период в прошлом году. Экскурсоводов не хватало как в выходные дни, так и в будни. Основные туристические центры Татарии приняли на 49% гостей больше, чем годом ранее.

При этом в Татарии обучено и аккредитовано около 600 гидов. Ежегодно из сотни человек, проходящих курсы экскурсоводов, остаются в профессии только 30%. Специфические условия труда влияют на отток кадров. Гид должен быть зарегистрирован как самозанятый, а оплата его услуг, на примере музея-заповедника «Казанский Кремль», меньше 50% от стоимости экскурсии для группы, передает «Татар-информ». Так, обзорная экскурсия до 10 человек стоит 1,5 тыс. рублей, гид получит чуть больше 600 рублей, с которых должен еще заплатить налоги.

«Стандартные темпы прироста количества экскурсоводов, которые у нас были до 2022 года, уже недостаточны. Нам нужно прирастать большим количеством гидов. Минимум экскурсоводы получают 500-700 рублей в час. Но есть авторские экскурсии, за которые гиды получают 1,5 тыс. рублей в час», — добавил глава Госкомитета РТ по туризму.

Несмотря на дефицит гидов, в республике не планирует снижать требования для них. На ближайший сезон в Казани требуется обучить и аккредитовать минимум 200 гидов. В октябре в регионе запускают эксклюзивную программу обучения экскурсоводов актерскому мастерству с инновационным подходом в подаче материала.

Ранее ИА REGNUM передавало, доля бронирований авиабилетов в Казань выросла на 20%.

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