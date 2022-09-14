Нуакшот, 14 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Алжира Айман Бен Абдеррахман посетил столицу Мавритании Нуакшот с рабочим визитом. Об этом 14 сентября сообщает Algerie Presse Service.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, Бен Абдеррахман прибыл во главе расширенной министерской делегации для в участия в работе 19-й сессии Большой совместной комиссии по алжирско-мавританскому сотрудничеству.

Отмечается, что в ходе визита глава правительства Алжира встретился со своим мавританским коллегой Мохаммедом ульд Билалом Масудом.

По последним данным, в ходе встречи обсуждались вопросы экономического сотрудничества между странами. Приоритетным вопросом двусторонней повестки дня является создание прямого сухопутного маршрута из Алжира в Мавританию, который позволит существенно увеличить товарооборот между странами.