Москва, 14 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Россия входит в тройку крупнейших экономических партнеров Азербайджана, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

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По его словам, с января по июнь 2022 года товарооборот двух стран составил $1,67 млрд — рост на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Россия в тройке крупнейших торгово-экономических партнеров Азербайджана. Основные статьи российского экспорта включают продовольственные товары, машины, оборудование и древесину и металлы», — сказал он РИА Новости.

Дипломат уточнил, что Россия лидирует по объемам импорта азербайджанской ненефтяной продукции и является крупнейшим потребителем сельхозпродукции из Азербайджана.