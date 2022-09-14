Мончегорск, Мурманская область, 14 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Мончегорске тушат пожар в одном из цехов Кольской ГМК. Об этом сообщает ГУ МЧС по Мурманской области.

(сс) Naval Surface Warriors Пожарные

Возгорание произошло сегодня, 14 сентября, около 10 часов утра. По предварительной информации пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения Мурманской области.

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