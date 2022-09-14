Йошкар-Ола, 14 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Три федеральных земельных участка для строительства терминала в аэропорту Йошкар-Олы и подъездной автодороги предоставлены Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Марий Эл, Мордовии, Чувашии и Пензенской области минтрансу Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.

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Участки предоставляются в безвозмездное пользование.

В ведомстве напомнили, что строительство нового терминала будет проводиться в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что новый пассажирский терминал в аэропорту Йошкар-Олы будет построен с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Пропускная способность нового терминала будет не менее 400 человек в час. Площадь здания нового терминала составит около 6 тыс. кв. метров. Все работы планируется завершить до конца 2024 года.

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