Ереван, , 17:21 — REGNUM Власти Армении, не афишируя, ведут частые переговоры с Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Андрей Арешев

В Азербайджане никогда не скрывали, что настаивают на скорейшем подписании мирного договора с Арменией, который фиксировал бы ряд моментов, возможно, приемлемых дляи его команды, но неприемлемых для армянского общества, которого они, всё-таки опасаются, так как его активная часть может устроить протесты. Соответственно, режим Пашиняна всячески маневрирует, затягивая практическую реализацию тех договорённостей, которые, возможно, имеют место, и которые обсуждаются на многочисленных армяно-азербайджанских переговорах на высоком уровне, о которых нам известно и о которых нам, возможно, не известно. Я имею ввиду не только контакты в Брюсселе между Пашиняном ипри посредничестве председателя Европейского совета, но и контакты секретаря Совета безопасности Армениис советником по внешней политике президента АзербайджанаНедавно в том же Брюсселе состоялся их очередной раунд. Обо всей этой «кухне» мы не имеем должного представления, что, на мой взгляд неправильно и противоречит обещаниям самого гражданина Пашиняна, который в 2018 году говорил, что у него не будет никаких секретов от армянского общества по поводу тех политико-дипломатических шагов, которые будут предприниматься по проблеме Карабаха. Сейчас же мы имеем зеркально противоположную ситуацию, и мне кажется, что здесь тоже следует искать корни периодических обострений.