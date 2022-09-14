Москва, 14 сентября 2022, 11:21 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведёт бой против серба Александра Илича по правилам бокса. Об этом 14 сентября сообщили организаторы турнира.
«Бой Исмаилов — Илич состоится 7 октября в Москве. Он пройдет по правилам бокса», — приводит ТАСС слова одного из организаторов.
Напомним, 26 августа Илич нокаутировал российского бойца Александра Шлеменко на турнире RCC.
На его счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья. 33-летний Илич одержал 14 побед и потерпел пять поражений.