Москва, 14 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов проведёт бой против серба Александра Илича по правилам бокса. Об этом 14 сентября сообщили организаторы турнира.

Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дежкин. 1970. СССР Бокс

«Бой Исмаилов — Илич состоится 7 октября в Москве. Он пройдет по правилам бокса», — приводит ТАСС слова одного из организаторов.

Напомним, 26 августа Илич нокаутировал российского бойца Александра Шлеменко на турнире RCC.

На его счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья. 33-летний Илич одержал 14 побед и потерпел пять поражений.