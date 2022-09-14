Кисловодск, Ставропольский край, , 11:20 — REGNUM РЖД запустит дополнительные поезда осенью 2022 года на курорты Кавминвод. Такое решение принято в связи с тем, что в бархатный сезон поток туристов по прогнозам не снизится, а 30% гостей прибывают в регион на поезде. Об этом сообщил мэр города Кисловодска Евгений Моисеев.

На вокзале в Кисловодске Телеграм-канал мэра города Евгения Моисеева

«Кисловодск в бархатный сезон остается одним из самых востребованных направлений внутреннего туризма в России. Поэтому РЖД дополнительно запускает 300 рейсов, соединяющих регионы с югом страны, с нашим курортом», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Моисеева, только в сентябре по южному направлению планируется перевезти более 2 млн пассажиров, что на 50% больше, чем годом ранее. Власти курорта рады такому наплыву туристов, так как его круглогодичная загрузка благоприятно сказывается на доходах города и зарплате сотрудников курортных предприятий, отметил мэр.