Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили на федеральном уровне обязать нотариусов проверять документы о родстве при ведении наследственных дел. Соответствующий законопроект рассмотрели 14 сентября на заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наследство Цитата из к/ф «451º по Фаренгейту». реж. Франсуа Трюффо. 1966. Великобритания

Перед депутатами в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Основы законодательства РФ о нотариате и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» представил парламентариям Константин Чебыкин («Единая Россия»). В пояснительной записке к проекту указано, что необходимость принятия изменения связана с большим количеством преступлений в отношении выморочного имущества, то есть такого, когда собственность умершего не перешла к законным наследникам.

«Настоящий проект подготовлен в целях предотвращения хищения выморочного имущества не только в Санкт-Петербурге, но и по всей территории Российской Федерации. Проектом предлагается обязать нотариусов при ведении наследственных дел проводить проверки подлинности предоставленных документов о родстве путём получения информации из Федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр актов записей актов гражданского состояния», — заявил Чебыкин.

Согласно содержанию пояснительной записки, с 2019 по 2021 год следственные органы Петербурга направили в суд 77 уголовных дел о хищении выморочного имущества, которое осталось после смерти граждан. В ходе расследования дел установлено, что совокупная рыночная стоимость объектов преступлений составила более 665 млн рублей.

За принятие законопроекта проголосовали 45 депутатов, двое воздержались. Документ переходит ко второму чтению. Поправки в проект внесут к 16 сентября 2022 года.