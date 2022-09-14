Бахчисарай, Крым, 14 сентября 2022, 11:19 — REGNUM Владелец ресторана в Бахчисарае Эльдар Качкаров извинился за то, что на свадьбе в его заведении прозвучала накануне песня «Червона калина», которая считается гимном киевских националистов. Видеозапись его слов 14 сентября разместил ряд песня «Червона калина».
По словам Качкарова, он просит прошения за этот инцидент с указанной песней, который произошёл в его заведении в Бахчисарае.
«Я извиняюсь за то, что не уследил за этим. Я поддерживаю нашего президента (России Владимира Путина) и главу Республик Крым Сергея Валерьевича (Аксёнова) за проведённую спецоперацию. Я против фашизма», — сказал он.
Также владелец ресторана в Бахчисарае отметил, что он готов финансово поддержать российских военных, участвующих в спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрел киевскими боевиками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, по уточненной информации, вёлся из РСЗО HIMARS.