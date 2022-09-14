Бахчисарай, Крым, , 11:19 — REGNUM Владелец ресторана в Бахчисарае Эльдар Качкаров извинился за то, что на свадьбе в его заведении прозвучала накануне песня «Червона калина», которая считается гимном киевских националистов. Видеозапись его слов 14 сентября разместил ряд песня «Червона калина».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Качкарова, он просит прошения за этот инцидент с указанной песней, который произошёл в его заведении в Бахчисарае.

«Я извиняюсь за то, что не уследил за этим. Я поддерживаю нашего президента (России Владимира Путина) и главу Республик Крым Сергея Валерьевича (Аксёнова) за проведённую спецоперацию. Я против фашизма», — сказал он.

Также владелец ресторана в Бахчисарае отметил, что он готов финансово поддержать российских военных, участвующих в спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрел киевскими боевиками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, по уточненной информации, вёлся из РСЗО HIMARS.