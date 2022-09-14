Сухобузимский район, Красноярский край, , 11:19 — REGNUM Нетрезвый 17-летний подросток устроил гонки с автоинспекторами в селе Сухобузимское Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в ГУ МВД России по региону.

Инспектор ГИБДД Официальный сайт Госавтоинспекции

По данным ведомства, ночью в Сухобузимском наряд ДПС заметил автомобиль ВАЗ, двигавшийся на большой скорости по центральной улице. На требование остановиться водитель не отреагировал.

Автоинспекторы начали преследовать нарушителя. Водитель, стремясь уйти от погони, неоднократно совершал опасные манёвры, выезжал на встречную полосу.

Инспектор ДТП решил применить табельное оружие. Неоднократно предупредив водителя, он выстрелил в воздух, а затем по колёсам. Автомобиль остановился из-за пробитой покрышки, нарушитель выскочил из машины и попытался сбежать. Полицейским удалось его задержать.

У водителя не было документов. Судя по виду и поведению, он был пьян. Его доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что водителю-лихачу всего 17 лет. На место вызвали его мать. Результат проверки на состояние опьянения показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,55 мг/л.

Автомобиль принадлежит юноше, однако он не был зарегистрирован. Против несовершеннолетнего составили ряд административных материалов. Ему грозят штрафы в размере более 75 тысяч рублей. Решается вопрос о привлечении к ответственности его родителей. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Добавим, по данным краевого главка МВД, в регионе за семь месяцев 2022 года зарегистрировано 1388 ДТП, в которых погибли 168 человек, травмы получили 1748 человек.

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