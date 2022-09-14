Тула, , 11:17 — REGNUM Отопительный сезон в Тульской области начнётся раньше срока — уже с 15 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Дюмин.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Первыми тепло начнут получать учреждения соцсферы — больницы, поликлиники, детские сады и школы. Подавать теплоноситель в жилые дома начнут с 19 сентября.

Для удобства жителей во всех районах организованы работы горячих линий, номера телефонов. размещены на главных страницах сайтов муниципальных образований и на сайте министерства ЖКХ Тульской области.