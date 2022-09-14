Ходейда, Йемен, , 11:24 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы провели рейд в прибрежных районах провинции Ходейда. Об этом 14 сентября сообщает Al-Hadath со ссылкой на свои местные источники.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, инцидент произошёл в районе Байт-аль-Факих на юге провинции Эль-Ходейда. Местные жители рассказали, что хуситы направили крупные военные силы, состоящие из 30 вооружённых отрядов, в сопровождении восьми единиц техники.

По их данным, повстанцы снесли дома и постройки, принадлежащие местным жителям. При этом хуситы открывали огонь по местным жителям, которые пытались оказать сопротивление. Не менее 70 человек были схвачены повстанцами и помещены в тюрьмы.

Журналисты отмечают, что повстанцы якобы ведут захват территорий в интересах своих полевых командиров, которые получают земельные участки в качестве награды за лояльность.