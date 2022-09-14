София, , 11:16 — REGNUM Действующее правительство Болгарии объявило о намерении привлечь в экономику страны более 2 млрд левов (более $1 млрд) в качестве внутренних кредитов. Об этом 14 сентября сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как отметили представители болгарского кабмина, эта сумма будет направлена на обеспечение работы энергосистем Болгарии в осенне-зимний период 2022-го — 2023-го гг., а также погашение части внешнего долга.

Предполагается, что в ближайшее время болгарский Национальный банк выпустит новую партию облигаций государственного займа. Кроме того, официальная София планирует объявить соответствующий аукцион среди крупнейших местных финансовых групп.

Напомним, лимит внутреннего кредита Болгарии, согласно европейскому законодательству, не может превышать 10 млрд левов ($5,1 млрд) в год.