Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Сотрудники петербургского ОМОНа спасли иностранца, который разделся и прыгнул в холодную воду канала Грибоедова в центре Северной столицы, сообщили 14 сентября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Спасение мужчины в канале Грибоедова. пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Инцидент произошел вечером 13 сентября у дома №18 по Фонарному переулку. Как сообщили наряду ОМОН «Бастион» очевидцы, неизвестный мужчина разделся, выбросил документы в воду и прыгнул следом.

Прибывший на место сотрудник ОМОН спустил незадачливому пловцу эвакуационную стропу, но мужчина не смог за нее ухватиться. После чего боец Росгвардии, сняв форменное обмундирование, прыгнул в канал, доплыл до купальщика, обхватил и помог поднять его на подплывший катер.

«Мужчина (предположительно, уроженец одного из восточноазиатских государств) был передан бригаде скорой помощи и госпитализирован в Мариинскую больницу», — рассказали в ведомстве.