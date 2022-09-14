Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Глава отдела образовательного подразделения министерства обороны США по вопросам равенства и разнообразия Келиса Винг в прошлом неоднократно высказывалась негативно относительно белых в своих социальных сетях, сообщает Fox News.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, в одном из сообщений в сети Twitter она выразила своё несогласие с заявлением о том, что афроамериканцы тоже могут быть расистами, указав на то, что они — чернокожие — не являются большинством и не обладают влиянием.

Кроме того, Винг также является соавтором нескольких детских книг о вопросах расы. В 2021 году она написала вместе с Ли Энн Дикерсон в рамках серии «Расовая справедливость в Америке» книгу «Что такое привилегия белых?». В книге говорится, что «привилегии белых вредят многим людям. Если вы белый, вы можете чувствовать себя неловко из-за того, что причиняете боль другим, или вы можете бояться потерять эту привилегию».

«Преодоление привилегии белых — это работа, которая должна начинаться с белого сообщества», — говорится в книге.