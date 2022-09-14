Благовещенск, 14 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву о том, что в регионе ставится задача перерабатывать до 70% сои. Глава федерального ведомства находится с визитом в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в пресс-службе правительства области.

Соя

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Глава региона также отметил, что развитие агропромышленного комплекса — одно из ключевых направлений работы амурского правительства. Ведущей отраслью сельского хозяйства он назвал растениеводство, на которое приходится более 60% объёма сельхозпроизводства. При этом сои на Дальнем Востоке выращивают в разы больше, чем могут переработать, подчеркнул Василий Орлов. В связи с этим в Приамурье намерены построить завод по изоляту соевого белка, который будет выпускать до 500 тонн продукции в сутки.

«Развитие агропромышленного комплекса — одно из ключевых направлений работы правительства региона. В 2022 году из областного бюджета на это направили более миллиарда рублей, это в три раза выше уровня 2018 года. АПК формирует 13,7% валового регионального продукта Амурской области и является важной составной частью экономики», — сказал губернатор.

Дмитрий Патрушев отметил, что сельхозугодья Амурской области регулярно подвергаются подтоплениям, и заметил, как эти риски в регионе нивелируют развитием мелиорации. Министр рекомендовал продолжать работу в этом направлении и подчеркнул необходимость участвовать в госпрограммах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье Дмитрий Патрушев посетит некоторые сельхозпредприятия региона и проведёт совещание в правительстве региона. Министр уже побывал во Всероссийском научно-исследовательском институте сои, который был недавно передан в введение минсельхоза РФ.