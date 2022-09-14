Пермь, 14 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Пермском крае августе 2022 года индекс потребительских цен на услуги относительно предыдущего месяца составил 99,42%. Об этом сообщает Пермьстат.

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Специалисты отмечают, что основное влияние на сложившийся индекс цен оказало снижение стоимости пассажирских авиаперевозок (на 16,3%) и проезда в поездах дальнего следования (на 6,4-12,9%). Кроме того, снизилась стоимость услуг банков (на 7,4%), экскурсионных услуг (на 3,5%) и услуг зарубежного туризма (на 0,9%).

Вместе с тем на 2,9-19% подорожали услуги городского автомобильного транспорта. Наблюдался рост цен на отдельные виды бытовых услуг — на 0,1-10,4%, а также услуги организаций культуры — на 0,9-3,1%.