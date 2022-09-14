Токио, 14 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Bandai Namco анонсировала во время трансляции State of Play новую экшн-игру от третьего лица Synduality. Трейлер был опубликован 14 сентября на сайте PlayStation.

Игра

Игра с элементами жанра меха (гигантские управляемые боевые роботы) предложит геймерам выступить в роли «дрифтера» — персонажа, который, объединившись с искусственным интеллектом, попытается «вернуть человечеству утраченные земли». По ходу игры главный герой будет собирать редкие ресурсы и сражаться с противниками.

Отмечается, что в Synduality будет многопользовательский режим, как PvE (игрок против окружения), так и и PvP (игрок против игрока). Релиз состоится в 2023 году на PlayStation 5, Xbox Series X/ S и ПК. Некоторые эксперты и журналисты отметили, что этот проект чем-то напоминает игру Nier: Automata студии Platinum Games.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках State of Play студия Ironwood представила необычную игру на выживание Pacific Drive. Она предложит геймерам путешествовать на автомобиле по «сюрреалистической и полной аномалий» территории тихоокеанского северо-запада Северной Америки.