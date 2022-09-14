Брюссель, , 11:13 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может получить более 140 миллиардов евро за счет ограничения доходов производителей электроэнергии с низкими издержками, дабы смягчить инфляционные потрясения для своих граждан, сообщает агентство Bloomberg.

Урсула фон дер Ляйен Europa.eu

«В нашей социальной рыночной экономике прибыль — это хорошо. Но в такие времена неправильно получать экстраординарные рекордные прибыли», — заявила фон дер Ляйен 14 сентября в Европейском парламенте.

Еврокомиссия предлагает ограничить доходы компаний, которые производят электроэнергию с низкой себестоимостью, а не за счет дорогого газа. Она также предлагает ввести временный налог на производителей ископаемого топлива.

Это часть серии радикальных шагов, предложенных фон дер Ляйен и направленных на борьбу с энергетическим кризисом путем ограничения цен и снижения спроса. Ее предложения, скорее всего, вызовут ожесточенные дебаты между странами — членами ЕС.

Фон дер Ляйен также сказала, что в ЕС появится Европейский водородный банк с 3 миллиардами евро, чтобы «создать будущий рынок водорода».

Предлагаемые меры должны быть одобрены государствами-членами, однако ЕС уже пришлось отложить введение потолка цен на импортируемый российский газ на фоне сопротивления и разногласий.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия предлагает обязательное сокращение спроса на электроэнергию