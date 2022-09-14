София, 14 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Десятки тысяч работников предприятий агропромышленного комплекса и частных фермерских хозяйств Болгарии вышли на общенациональную акцию протеста с требованием к правительству защитить болгарское сельское хозяйство от массового импорта. Об этом 14 сентября сообщает БНР.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, забастовки и пикеты проходят в Бургасе, Видине, Добриче, Пазарджике, Плевене, Ямболе и других городах страны. Кроме того, в ряде сельских районов фермеры перекрыли автомагистрали сельхозтехникой.

Среди требований, выдвинутых участниками акции — запрет на ввоз в Болгарию зерна с территории бывшей УССР.

«Эта практика приводит к резкому снижению цен на болгарскую продукцию, а, следовательно, ставит на грань банкротства нашего [местного] производителя», — говорится в заявлении Центрального забастовочного комитета.

По некоторым данным, полиция не вмешивается в ход мероприятий на местах.