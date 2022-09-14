Иркутск, , 11:10 — REGNUM Пожар в городских лесах ликвидирован 14 сентября в Усолье-Сибирском, сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

Поясняется при этом, что ландшафтный пожар, перешедший на городские леса, был обнаружен в 20:30 местного времени 13 сентября. В тушении было задействовано пять сотрудников лесопожарных формирований, семь специалистов МЧС России, а также работники компании «Росатом». Привлекались одна пожарная машина и бульдозер ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», две пожарные машины МЧС России. Возгорание было локализовано к 06:50 на площади 2,5 га. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован.

«Лесопожарный сезон 2022 года не похож ни на один из известных ранее. Пример — пожар в Усолье-Сибирском. Он возник вопреки законам лесной пирологии — практически при отсутствии лесных горючих материалов и близкой к нулю температуре. Все материалы по этому возгоранию переданы в органы дознания МЧС России для установления виновных. Уверен, что они будут установлены и привлечены к ответственности», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

По словам министра, в настоящее время лесопожарная обстановка в регионе стабильная, поэтому прорабатывается вопрос о закрытии пожароопасного сезона в северных территориях с 20 сентября, в южных — на неделю позже. При этом ежедневно проводится как наземный, так и авиационный мониторинг ситуации в лесах.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября очаги зарегистрировали вблизи населённых пунктов на территориях Иркутского и Усольского района. Усилиями огнеборцев пожары были ликвидированы на общей площади 5,4 га.

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