Екатеринбург, 14 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Свердловский областной суд отложил рассмотрение апелляции врача-реаниматолога, осуждённого за насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Также отложено рассмотрение апелляционного представления прокурора. Причиной названы технические проблемы. Заседание суда намечено на 29 сентября.

Ранее Сысертский районный суд назначил мужчине пять лет колонии. При этом прокуратура требовала 14 лет заключения.

По данным СМИ, врач справлял малую нужду в кустах. Это случайно увидела одна из девочек, находившаяся у себя дома. Она рассказала об этом своей матери и женщина обратилась в полицию.