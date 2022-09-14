Луганск, 14 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Обстрел киевскими боевиками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, по уточненной информации, велся из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«По уточненной информации, обстрел н. п. Светлодарск (ДНР) велся с применением РСЗО HIMARS (6 ракет). В результате обстрела ранена женщина 1968 года рождения, а также поврежден Дом культуры», — говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ обстреляли Светлодарск в Донецкой Народной Республике из американских гаубиц М777.