Москва, , 11:20 — REGNUM Перемещение тяжёлой военной техники из Европы в Грузию через территорию Турции отрабатывалось в ходе учений Noble Partner 2022. В такой активности Россия видит угрозу, заявил 14 сентября директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Военные учения стран НАТО с участием Грузии и б. УССР (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, в Москве отмечают продолжение курса на втягивание Грузии в НАТО и соответствующую активность. Страну накачивают современными видами вооружений, на грузинской территории регулярно проводят учения США и страны альянса.

«В Москве обратили внимание на то, что в рамках завершившихся на днях двухнедельных многонациональных манёвров Noble Partner 2022 отрабатывалась в том числе переброска тяжёлой военной техники блока из Европы в Грузию, на этот раз сухопутным маршрутом через Турцию», — сказал Гончар в интервью РИА Новости.

Москва видит во всём этом не только вызов своим интересам и интересам союзников в регионе, но и серьёзную угрозу стабильности и безопасности в Закавказье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 29 августа по 9 сентября проходили учения Noble Partner под командованием представителей США. В манёврах были задействованы более 2400 военнослужащих.

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