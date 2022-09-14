Минск, , 11:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15–16 сентября приедет с рабочим визитом в Узбекистан для того, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Самарканде. Об 14 сентября сообщает близкий к окружению белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«15-16 сентября президент (Лукашенко — ред.) совершит рабочий визит в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие пройдет в городе Самарканд», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, как ожидается, 16 сентября Лукашенко будет выступать на заседании в расширенном составе Совета глав государств — членов ШОС и в ходе этого объявит приоритеты Белоруссии в формате организации, с учётом ранее поданной республикой заявки на присоединение к ней. Кроме того, отмечается, что на Совете глав государств — членов ШОС будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки дня.

Помимо того, уточняется, что также президент Белоруссии проведёт на саммите встречи со своими коллегами, на которых будет проведено обсуждение двусторонних тем и развитие сотрудничества по ключевым направлениям.

«Президент примет участие и в ряде неформальных мероприятий, организованных узбекской стороной для участников саммита», — добавляется в сообщении.

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