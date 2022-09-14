Оренбург, 14 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках XV Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» покажут индийские фильмы, которые стали культовыми, сообщили в минкультуры Оренбургской области.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Две картины, которые представят зрителям, сняты в 2021–2022 годах. Фильм «Барах Барах» (16+) режиссера Гаурав Мадан о вечных вопросах. Фотограф, который делает последние снимки мёртвых в Маникарника гхате в Варанаси, отправляется в путешествие по периферии круга жизни и смерти. Он пытается найти себя, разобраться в переживаниях и ответить на вечные вопросы, мучавшие каждого человека.

Фильм «Маффин для ястреба» (16+) режиссера Кришненду Калиш входит в число уникальных Он снят в жанре фантастика. Картина о будущем человечества. Действие происходит в мрачном будущем. Огромный участок земли унаследован четырьмя членами одной семьи и несколькими работниками, благодаря которым он сохранился в первозданном виде. Младшая наследница Руби пострадала от солнечного затмения и теперь почти не видит. Тем не менее она вынуждена заниматься домашним хозяйством и заботиться о своей парализованной матери. Ее жестокий отчим теперь главный в доме. Всех их контролирует назойливый проповедник. За несколько восходов солнца земля превращается в странное место, где царят эгоизм, похоть, насилие, религия, жадность и обман. Что победит — мир или разруха?

Напомним, XV Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» пройдёт в Оренбурге с 14 по 19 октября. Программа включает в себя не только конкурсную программу российских и зарубежных фильмов, но и большую внеконкурсную.