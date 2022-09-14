Каир, , 11:09 — REGNUM Экспорт товаров из Турции в Египет достиг рекордного уровня за всю историю взаимоотношений между странами. Об этом 14 сентября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на дынные Совета экспортёров Турции.

Египет Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, объём экспорта из Турции в Египет за первые восемь месяцев 2022 года достиг $2,8 млрд. За указанный период экспорт товаров вырос на 17% по сравнению с первыми восемью месяцами прошлого года, доля Египта в турецких зарубежных продажах выросла до 1,7 процента. Таким образом, Египет вошёл в топ-15 стран, импортирующих товары из Турции.

По данным журналистов, химические вещества заняли первое место среди наиболее экспортируемых турецких товаров в Египет за указанный период. Объём поставок оценивается $586 113.

Увеличение товарооборота стало возможным после принятия властями Египта пакета исключительных мер по облегчению товарного импорта из-за рубежа.