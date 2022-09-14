Каир, 14 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Турции в Египет достиг рекордного уровня за всю историю взаимоотношений между странами. Об этом 14 сентября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на дынные Совета экспортёров Турции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Египет

По последним данным, объём экспорта из Турции в Египет за первые восемь месяцев 2022 года достиг $2,8 млрд. За указанный период экспорт товаров вырос на 17% по сравнению с первыми восемью месяцами прошлого года, доля Египта в турецких зарубежных продажах выросла до 1,7 процента. Таким образом, Египет вошёл в топ-15 стран, импортирующих товары из Турции.

По данным журналистов, химические вещества заняли первое место среди наиболее экспортируемых турецких товаров в Египет за указанный период. Объём поставок оценивается $586 113.

Увеличение товарооборота стало возможным после принятия властями Египта пакета исключительных мер по облегчению товарного импорта из-за рубежа.