Бухарест, 14 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями Румынии, в уезде Джурджу на юге Румынии, по обвинению в незаконной добыче нефти и других полезных ископаемых задержаны пять человек. Об этом 14 сентября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

ThePixelman Арест

По предварительным данным, сегодня утром правоохранители провели обыски в отношении трех руководителей компаний, подозреваемых в «извлечении из недр земли и продаже минеральных материалов без специального разрешения или долгосрочной лицензии».

Другой информации нет. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы по борьбе с нелегальным промыслом по всей стране. Как утверждают независимые эксперты, на сегодняшний день «кустарной» добычей полезных ископаемых на румынской территории занимаются сотни артелей.