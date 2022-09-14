Уфа, 14 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Эвакуация учеников была проведена в школах башкирского города Стерлитамак. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Megalesius Эвакуация

Сообщается, что 12 и 14 сентября поступили сообщения о том, что в здании администрации города и в образовательных учреждениях города заложены взрывные устройства.

«Оперативно была проведена эвакуация. Правоохранительные органы и органы муниципальной власти провели комплекс мер по проверке этой информации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что все сообщения оказались не достоверными, информация не подтвердилась.Сейчас ситуация находится на контроле правоохранительных органов. Специалисты ведут поиск источника ложной информации.

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