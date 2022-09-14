Грозный, , 11:03 — REGNUM В Чечне пройдет ежегодный Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Он стартует 23 сентября в дворце волейбола имени Увайса Ахтаева в Грозном. В 2022 году фестиваль будет проводиться уже в 12-й раз. В рамках мероприятия также пройдет Всероссийский форум национальных коллективов «Многонациональная Россия».

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, на территории Северо-Кавказского федерального округа с 2010 года проводился фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В 2021 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении ежегодного фестиваля культуры и спорта народов Юга России.

В 2022 году в мероприятии примут участие 14 субъектов России из Северо-Кавказского и Южного Федерального округов, отобравшие для фестиваля около 600 своих представителей. Каждый регион представит свои национальные подворья для знакомства с традициями и бытом народов, проживающих в нем.

В рамках форума национальных коллективов «Многонациональная Россия», который стартует 24 сентября во дворце торжеств имени Дагуна Омаева, состоится пленарное заседание по вопросам национального творчества «Культурный код народов России. Сохранение и приумножение исторического наследия и культурных ценностей народов России». Итогом этого дня форума станет выступление Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.