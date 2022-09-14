Пермь, , 18:56 — REGNUM В Соликамске Пермского края, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, переселены 223 человека. Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Министерстве строительства Пермского края, выполнение мероприятий идет опережающими темпами.

Строительство жилья Lenobl.ru

В частности, в Соликамском городском округе в рамках нацпроекта, стартовавшего в 2019 году, расселено непригодное для проживания жилье площадью более четырех тыс. кв. м., в новые квартиры переехали 223 человека (почти половина от общего количества граждан-участников программы). Всего в муниципальном образовании предусмотрено расселить аварийный жилищный фонд площадью более 9 тыс. кв. м.

По информации министерства строительства Пермского края, реализация программных мероприятий продолжается. В частности, заключен муниципальный контракт на строительство 9-этажного многоквартирного дома в микрорайоне Клестовка города Соликамска. В этом здании в рамках этапа 2023−2024 годов программы переселения будут приобретены квартиры для 68 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Проектные работы уже стартовали. Подрядная организация планирует начать строительство данного объекта уже в этом году. Новостройка будет возведена по панельной технологии — из многослойных стеновых панелей, которые производит завод ЖБК в городе Краснокамске Пермского края. Завершить строительство планируется в первом квартале 2024 года.

Кроме того, еще 13 семей-участников программы переселения, проживающих в Соликамске, приняли решение получить квартиры в новом ЖК «Любимов», расположенном в городе Березники.

Напомним, Пермский край вошел в число субъектов Российской Федерации, которые планируют досрочно реализовать программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между Пермским краем и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство завершить программу до конца 2024 года.

Как отмечают в министерстве строительства края, для достижения этой цели в регионе применяются все возможные механизмы переселения: собственники могут получить выкупную стоимость за изымаемое аварийное жилье или субсидию на приобретение самостоятельно выбранного жилого помещения на территории края, нанимателям предоставляются благоустроенные квартиры по договору социального найма, в том числе в новых построенных домах.

«Пермский край — один из немногих регионов, где одновременно с национальным проектом реализуются еще местные программы расселения. Благодаря этому программа нацпроекта в Прикамье будет завершена на год раньше. К примеру, в прошлом году 8 территорий Прикамья полностью расселили аварийный фонд, признанный таковым до января 2017 года», — обозначил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что строительство многоквартирных домов в муниципалитетах на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений.

«Приобретение квартир в новых домах — важная задача, это позволит переселить граждан в комфортное жилье, в том числе участников профильных программ и так далее. Прошу продолжать данную работу, внимательно следить за подрядчиками и соблюдением сроков. Кроме того, необходимо изыскивать варианты выделения земель под жилищное строительство», — обозначил задачу профильным ведомствам и главам территорий губернатор Пермского края.

В частности, в настоящее время на завершающей стадии находится строительство домов в городе Краснокамске и селе Барде Бардымского района. Продолжается возведение объектов в городах Губахе, Чернушке и Кудымкаре. Кроме того, началось возведение многоквартирного дома №11 на улице Чайковского в городе Перми. Всего по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда строительство многоквартирных домов запланировано в 18 муниципалитетах региона.

В целом в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019—2024 годах в Пермском крае предусмотрено переселить 32 245 человек из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 1 января 2017 года, общей площадью 471,37 тыс. кв. м.

На сегодняшний день в регионе расселено 444,7 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда, в новые квартиры переселены 28 331 человек. В том числе в рамках программы, финансируемой с участием средств Фонда ЖКХ, расселено 244,42 тыс. кв. м. такого жилья, жилищные условия улучшили 16 575 человек. Кроме того, в рамках иных мероприятий, финансируемых за счет собственных средств региона, переселены 11 756 граждан, ликвидировано 200,28 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда.

Генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин подчеркнул, что вопрос расселения аварийного жилья имеет высокую социальную значимость. Выполнение этой масштабной задачи, поставленной Президентом РФ, позволяет обеспечить новыми квартирами людей, вынужденных годами проживать в домах, не соответствующим современным стандартам качества. Кроме того, особое внимание при возведении новостроек необходимо уделять благоустройству прилегающих территорий и созданию комфортной городской среды, в том числе рядом с многоквартирными домами должны располагаться социальные объекты, а также предусмотрена необходимая коммунальная и транспортная инфраструктура.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.

Для граждан в Прикамье действуют несколько механизмов переселения из аварийного жилья. Собственники могут переехать в жилое помещение, предоставленное муниципалитетом, получить выкупную стоимость аварийного жилья или субсидию на приобретение самостоятельно выбранного жилого помещения на территории края. Для нанимателей предоставляются благоустроенные жилые помещения по договору социального найма, доступен переезд в комфортное муниципальное жилье.