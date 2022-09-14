Москва, 14 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Финансовые институты России и Таджикистана ведут активное обсуждение перевода расчётов между государствами на национальные валюты. Об этом 14 сентября сообщил в интервью РИА Новости глава таджикистанского МИД Сироджиддин Мухриддин.

Бонки миллии Тоҷикистон (National Bank of Tajikistan) Сомони

«Знаю, что в настоящее время продолжается работа по определению перспектив расширения использования национальных валют», — отметил он.

Министр сообщил, что Москва и Душанбе анализируют разницу законодательствах стран в области регулирования движения валют. Стороны также выявляют, какие могут возникнуть ограничения.

Напомним, 12 сентября президент РФ Владимир Путин завил о неизбежности процесса «дедолларизации».