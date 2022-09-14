Ульяновск, 14 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошло два новых возгорания сухой растительности и зарегистрировано ещё восемь термических точек. Об этом сообщает управление МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

По данным ведомства, 13 сентября в области потушили два травяных пожара на общей площади 0,09 га.

Кроме того, на территории Ульяновской области зарегистрировано восемь термических точек, все они подтверждены и ликвидированы. Во всех это был неконтролируемый пал сухой растительности: восемь травяных пожаров выявлено в Сурском районе (возле населённых пунктов Черненово, Колюпановка, Кольцовка и центральной усадьбы совхоза «Сурский»), два возгорания потушили в Цильнинском районе (у населённых пунктов Степное Аненнково и Новые Алгаши), а также в Мелекесском и Новомалыклинском районах.

Напомним, что Ульяновской области действует особый противопожарный режим и сохраняется чрезвычайная пожароопасность (пятый класс).

Как сообщало ИА REGNUM , 12 сентября возле населённого пункта Архангельское в Ульяновске произошёл травяной пожар на площади 1 га.