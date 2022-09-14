Калуга, , 11:02 — REGNUM К трём годам лишения свободы приговорён калужским судом 36-летний местный житель за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в торгово-развлекательном центре «21 век». Об этом 14 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

Суд ИА REGNUM

Установлено, что в мае 2022 года осужденный со своего планшета осуществил звонок на номер телефона «102», сообщив диспетчеру о намерении произвести взрыв в ТРЦ «21 век». При проверке силовыми структурами места происшествия взрывных устройств обнаружено не было.

«Данное сообщение было воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей, причинения значительного имущественного ущерба, а также отвлечения сил и средств правоохранительных органов, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях», — отметили в прокуратуре региона.

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