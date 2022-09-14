Саракташ, Оренбургская область, , 10:57 — REGNUM В Саракташском раине Оренбургской области прокуратура направила в суд уголовное дело о наезде на семерых пешеходов. По делу утверждено обвинительное заключение, сообщили 14 сентября в областном надзорном ведомстве.

В суде Pixabay.com

Под уголовное преследование попал 31-летний житель Саракташа. Установлено, что после ссоры пьяный мужчина решил убить обидчиков. Он сел в автомобиль и сбил на улице семь человек. Инцидент произошёл в июле 2022 года.

Всем пострадавшим вовремя оказали медпомощь. Обошлось без смертельных случаев.

Оренбуржца обвиняют в преступлении по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).