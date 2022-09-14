Москва, 14 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Вопроса о референдуме по поводу возможного вступления Южной Осетии в состав РФ в повестке сейчас нет. Москва рассмотрит конкретные предложения, если они поступят, сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

В Москве, по его словам, исходят из необходимости для югоосетинского народа прийти к твёрдому национальному консенсусу по юридически обоснованным формам и темпам углубления интеграции с Россией.

«По поступлении конкретных предложений они будут рассмотрены Москвой в установленном внутригосударственными процедурами порядке. Таким образом, можно сказать, что вопрос о референдуме на данный момент на повестке дня не стоит», — заявил Гончар РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума по вхождению республики в состав России.

Читайте также: МИД РФ отреагировал на приостановку референдума в Южной Осетии