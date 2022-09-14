Москва, , 10:56 — REGNUM Главный редактор «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин ушёл из жизни в возрасте 68 лет. Об этом 14 сентября на сайте издания.

Владимир Сунгоркин FHMRUSSIA

«В возрасте 68 лет ушёл из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин», — говорится в сообщении.

При этом, как сообщает со ссылкой на источник ТАСС, причиной смерти главреда издания «стал инсульт».

Отметим, Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года и окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета в 1976 году, после чего сразу начал работать собственным корреспондентом газеты «Комсомольска правда» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В 1997 году он стал лавным редактором этого издания.