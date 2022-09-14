Бухарест, , 10:56 — REGNUM Среднестатистический работающий гражданин Румынии сможет рассчитывать на минимальную европейскую зарплату не ранее чем через два года. Об этом заявил румынский депутат Европарламента Виктор Негреску, сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По словам Негреску, сегодня официальный Бухарест «делает все возможное для приведения благосостояния жителей страны под общеевропейские каноны».

«Правительство Румынии разработало директиву, по которой уже в 2024-м году наши граждане смогут рассчитывать на повышение жизненного уровня», — отметил, в частности, он.

Деталей директивы, как и методов ее воплощения в жизнь, евродепутат не раскрыл.

Напомним, сегодня минимальная зарплата в стране составляет 2500 леев (€515). В условиях инфляции абсолютное большинство жителей Румынии не в состоянии вовремя оплачивать коммунальные услуги и покупать качественные продукты питания.