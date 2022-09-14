Донецк, 14 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Каратели ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, сообщили 14 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:04 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:13 киевские каратели вновь обстреляли Куйбышевский район, выпустив три снаряда калибра 155 мм. Спустя пять минут ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

В 10:29 киевские каратели вновь обстреляли Куйбышевский район, выпустив три снаряда калибра 155 мм.