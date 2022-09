Сан-Матео, США, , 10:54 — REGNUM В рамках трансляции State of Play Sony анонсировала расширенную версию игры Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge для гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2. Стрим прошёл 14 сентября на видеоресурсе PlayStation.

Звёздные разрушители Скриншот из игры Star Wars: Squadrons

Игра предложит геймерам выступить в роли мастера по ремонту дроидов, чей корабль потерпел крушение на планете Батуу. Релиз игры состоится в 2023 году. В трейлере разработчики рассказали о проекте в целом, а также о расширенном издании Tales from the Galaxy’s Edge.

Для справки: Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge была анонсирована 19 ноября 2020 года, реализацией проекта занимается студия ILMxLAB. В основу VR-игры легла концепция тематических парков Disney «Звездные войны: Край Галактики», расположенных в Анахайме (Штата Калифорния, США) и Орландо (штат США Флорида).

