* талибами — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, 14 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Семья Абдула Ханана Мохаммади, местного репортёра в афганской провинции Каписа, заявляет, что с момента его ареста прошло три месяца, и у них нет информации ни о его местонахождении, ни о состоянии его здоровья. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Абдул Ханан Мохаммади, репортёр «Пажвак» и член Независимой ассоциации журналистов провинции Каписа, был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 июня.

Мохаммади изучал журналистику в Гератском университете и много лет работал репортёром в местных СМИ в провинции Каписа.

По прошествии трёх месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали никаких объяснений о причинах ареста и состоянии здоровья Абдула Ханана Мохаммади.

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Семья журналиста говорит, что слышала сообщения о ежедневных пытках, которым подвергается Мохаммади, но ни разу не имела возможности увидеться с ним или поговорить по телефону.