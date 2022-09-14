Стокгольм, 14 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. После объявления о том, что инфляция в Швеции составляет 9,0%, экономический обозреватель радиостанции Ekot Кристиан Острем заявил, что Риксбанк может повысить процентную ставку сразу на 100 пунктов.

Riksbank.se Риксбанк Швеции

Редакция Ekot напоминает, что ожидания на рынке говорят, что экономисты до этого рассчитывали всего 75 пунктов.

«Процентная ставка поднимется, это не новость. Но вопрос заключается в том, насколько сильно она поднимется», — предупредил Острем.

Острём, как и некоторые другие эксперты, считает, что в ноябре следует ожидать еще одного повышения ставки регулятором, а затем в начале следующего года.