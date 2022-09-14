Новосибирск, , 10:53 — REGNUM Военный потенциал России значителен. Об этом заявил новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя ИА REGNUM слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Россия может использовать мощную армию не только на территории бывш. УССР.

Армия, вооруженные силы России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Военный потенциал России явно далёк от исчерпания и задействован лишь в малой части, — подчеркнул эксперт. — Россия, действительно, прогнозирует возможность своего участия в нескольких потенциальных региональных конфликтах в зависимости от ситуации. Результативность такого участия в значительной степени будет зависеть от качества военного планирования и от готовности государства и общества к проведению мобилизационных мероприятий».

Напомним, ранее Джон Кирби заявил, что в распоряжении Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, президента Владимира Путина остаётся много военного потенциала, и не только для использования на территории бывшей УССР.

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