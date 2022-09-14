Нея, Костромская область, , 11:37 — REGNUM Жителя Костромской области осудили за совершение половых преступлений против дочери. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Колючая проволока © Наталья Диева

Следствие установило, что тридцатипятилетний житель Неи «неоднократно» надругался над семилетней девочкой.

Приговором суда преступнику назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Сейчас суды региона рассматривают ещё два дела, касающихся половой неприкосновенности детей. Одно из них о тренере костромского футбольного клуба, вступившем в связь с подопечными. Фигурантом другого является экс-председатель молодёжного правительства региона Дмитрий Морозов, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении трёх подростков.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромича судят за половые преступления против 65 детей

Читайте развитие сюжета: Безопасность детей в Костромской области – интервью