Нея, Костромская область, 14 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Жителя Костромской области осудили за совершение половых преступлений против дочери. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Наталья Диева Колючая проволока

Следствие установило, что тридцатипятилетний житель Неи «неоднократно» надругался над семилетней девочкой.

Приговором суда преступнику назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Сейчас суды региона рассматривают ещё два дела, касающихся половой неприкосновенности детей. Одно из них о тренере костромского футбольного клуба, вступившем в связь с подопечными. Фигурантом другого является экс-председатель молодёжного правительства региона Дмитрий Морозов, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении трёх подростков.