Рязань, 14 сентября 2022, 11:01 — REGNUM Благодарность волонтёрам за помощь при ликвидации природных пожаров выразил глава Рязанской области Павел Малков 13 сентября. Систему противопожарной работы в регионе будут серьёзно перестраивать, заявил он в социальных сетях.
Руководитель области встретился с теми добровольцами, кто помогал профессиональным пожарным. Среди волонтёров — представители разных профессий, общественных организаций, местные жители. Они проводили подворовые обходы, развозили продукты и обеспечивали ночные дежурства.
Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары бушевали в Рязанской области с начала августа, на их тушение были направлены 9,2 тысячи человек, техника и авиация. Полностью ликвидировали огонь 8 сентября.