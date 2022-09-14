Рязань, 14 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Благодарность волонтёрам за помощь при ликвидации природных пожаров выразил глава Рязанской области Павел Малков 13 сентября. Систему противопожарной работы в регионе будут серьёзно перестраивать, заявил он в социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Руководитель области встретился с теми добровольцами, кто помогал профессиональным пожарным. Среди волонтёров — представители разных профессий, общественных организаций, местные жители. Они проводили подворовые обходы, развозили продукты и обеспечивали ночные дежурства.

«Благодарю за эту очень важную и значимую помощь. Продолжим совместную деятельность и организацию лесовосстановительных работ. После ликвидации лесных пожаров перед нами стоит важная задача — привести в порядок территории населённых пунктов, которые попали в зону тушения. Также разрабатываем комплекс мер, которые существенно снизят риск подобных ЧС в дальнейшем. Будем серьезно настраивать систему противопожарной работы», — пояснил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары бушевали в Рязанской области с начала августа, на их тушение были направлены 9,2 тысячи человек, техника и авиация. Полностью ликвидировали огонь 8 сентября.